Главный тренер сборной Катара не будет загружать 13 игроков в игре против Азербайджана

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Игроки клубов "Лехвия" и "Аль-Райян", вызванные в национальную сборную Катара для участия в товарищеской встрече с национальной сборной Азербайджана 9 марта, не будут находиться на поле до конца игры. Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер арабов Хорхе Фоссати.

Он отметил, что причина в том, что обе команды должны сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов Азии с иранскими командами. 14 марта "Аль-Райян" дома встретится с "Персополисом", а "Лехвия" в гостях с "Истиглалом". Уругвайский специалист сообщил, что хочет видеть этих игроков в сборной Катара с целью их готовности к отборочным матчам ЧМ-2018 с командами Ирана (дома) 23 марта и Узбекистана (в гостях) 28 марта. Фоссати подчеркнул, что позволит им сыграть всего 60-70 минут в игре с Азербайджаном и не намерен загружать игроков "Лехвия" и "Аль-Райян". Из этих клубов вызваны соответственно 8 и 5 футболистов.

Отметим, что матч Катар-Азербайджана состоится 9 марта на стадионе "Джассим бин Хамад" в Дохе. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.