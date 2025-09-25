Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от III Игр СНГ

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 05:27
    Главный тренер футбольной сборной Беларуси Дмитрий Чалей рассказал о подготовке команды и целях на предстоящие III Игры СНГ.

    Как передает Report, Чалей отметил, что команда собралась за несколько дней до выезда в Минске и начала подготовку к турниру.

    "Конечно, как и у всех команд, у нас есть цели: показать хорошую игру и дать ребятам опыт международных встреч", - подчеркнул главный тренер.

    Он также поблагодарил принимающую сторону за теплый прием, оказанный сборной Беларуси в Азербайджане.

    Отметим, что III Игры СНГ впервые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября в семи городах страны – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе города Гянджа.

    III Игры стран СНГ Беларусь Азербайджан
    Belarus millisinin baş məşqçisi: məqsədimiz yaxşı oynamaq, təcrübə qazanmaqdır

