Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от III Игр СНГ
Футбол
- 25 сентября, 2025
- 05:27
Главный тренер футбольной сборной Беларуси Дмитрий Чалей рассказал о подготовке команды и целях на предстоящие III Игры СНГ.
Как передает Report, Чалей отметил, что команда собралась за несколько дней до выезда в Минске и начала подготовку к турниру.
"Конечно, как и у всех команд, у нас есть цели: показать хорошую игру и дать ребятам опыт международных встреч", - подчеркнул главный тренер.
Он также поблагодарил принимающую сторону за теплый прием, оказанный сборной Беларуси в Азербайджане.
Отметим, что III Игры СНГ впервые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября в семи городах страны – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе города Гянджа.
