İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Belarus millisinin baş məşqçisi: məqsədimiz yaxşı oynamaq, təcrübə qazanmaqdır

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 06:02
    Belarus millisinin baş məşqçisi: məqsədimiz yaxşı oynamaq, təcrübə qazanmaqdır

    Əlbəttə, bütün komandalar kimi bizim də məqsədlərimiz var: yaxşı oynamaq və uşaqlara beynəlxalq yarışlarda təcrübə qazandırmaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Belarusun futbol üzrə millisinin baş məşqçisi Dmitri Çaley komandasının qarşıdan gələn III MDB Oyunlarına hazırlığı və qarşıya qoyduğu hədəflərdən danışarkən deyib.

    D.Çaley qeyd edib ki, komanda yola düşməzdən bir neçə gün əvvəl Minskdə toplaşıb və turnirə hazırlığa başlayıb.

    O, həmçinin Azərbaycanda Belarus komandasına göstərilən səmimi qəbula görə təşəkkür edib.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.

    Belarus millisi Dmitri Çaley III MDB Oyunları
    Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от III Игр СНГ

    Son xəbərlər

    06:02

    Belarus millisinin baş məşqçisi: məqsədimiz yaxşı oynamaq, təcrübə qazanmaqdır

    Futbol
    05:39
    Foto

    III MDB Oyunlarında iştirak edəcək daha iki ölkənin idmançıları Bakıya gəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    05:21

    KİV: İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    04:51

    Vaşinqtonda Tramp və Epşteynin əl-ələ tutduqları heykəl götürülüb

    Digər ölkələr
    04:05

    KİV: Danimarkada hava limanı PUA-lar səbəbindən bağlanıb

    Digər ölkələr
    03:48

    Quterreş ölümcül avtonom silahlara qadağa qoymağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    Venesuelada 6,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:55

    İsrail Suriyadan ölkənin bir hissəsinin demilitarizasiyasını tələb edib

    Digər ölkələr
    02:36
    Foto

    Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti