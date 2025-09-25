Belarus millisinin baş məşqçisi: məqsədimiz yaxşı oynamaq, təcrübə qazanmaqdır
- 25 sentyabr, 2025
- 06:02
Əlbəttə, bütün komandalar kimi bizim də məqsədlərimiz var: yaxşı oynamaq və uşaqlara beynəlxalq yarışlarda təcrübə qazandırmaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Belarusun futbol üzrə millisinin baş məşqçisi Dmitri Çaley komandasının qarşıdan gələn III MDB Oyunlarına hazırlığı və qarşıya qoyduğu hədəflərdən danışarkən deyib.
D.Çaley qeyd edib ki, komanda yola düşməzdən bir neçə gün əvvəl Minskdə toplaşıb və turnirə hazırlığa başlayıb.
O, həmçinin Azərbaycanda Belarus komandasına göstərilən səmimi qəbula görə təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.