Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

Контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантушем расторгнут по взаимному согласию сторон.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.

Сборную на отборочный матч ЧМ-2026 против сборной Украины 9 сентября в Баку выведет главный тренер национальной команды U-21 Айхан Аббасов.

Отметим, что под руководством Сантуша сборная Азербайджана провела 11 матчей, в которых 9 раз проиграла и два раза сыграла в ничью.