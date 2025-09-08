ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

    Контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантушем расторгнут по взаимному согласию сторон.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.

    Сборную на отборочный матч ЧМ-2026 против сборной Украины 9 сентября в Баку выведет главный тренер национальной команды U-21 Айхан Аббасов.

    Отметим, что под руководством Сантуша сборная Азербайджана провела 11 матчей, в которых 9 раз проиграла и два раза сыграла в ничью. 

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş istefaya göndərilib
    Head coach of Azerbaijan national football team Fernando Santos resigns

