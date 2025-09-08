Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 12:15
Контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантушем расторгнут по взаимному согласию сторон.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.
Сборную на отборочный матч ЧМ-2026 против сборной Украины 9 сентября в Баку выведет главный тренер национальной команды U-21 Айхан Аббасов.
Отметим, что под руководством Сантуша сборная Азербайджана провела 11 матчей, в которых 9 раз проиграла и два раза сыграла в ничью.
