    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş istefaya göndərilib

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:03
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş istefaya göndərilib

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuşun müqaviləsinin qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barəfə AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev mətbuat konfransında deyib. 

    Millini DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində sabah Ukrayna yığması ilə Bakıda keçiriləcək oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq.

    Fernando Santos Milli komanda AFFA baş məşqçisi
    Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку
    Head coach of Azerbaijan national football team Fernando Santos resigns

