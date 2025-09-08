Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş istefaya göndərilib
Futbol
- 08 sentyabr, 2025
- 12:03
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuşun müqaviləsinin qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barəfə AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev mətbuat konfransında deyib.
Millini DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində sabah Ukrayna yığması ilə Bakıda keçiriləcək oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq.
Son xəbərlər
12:30
Ötən həftə 1304.6 ha ərazi minalardan təmizlənibHərbi
12:30
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıdışın qürurunu yaşayırıqDaxili siyasət
12:30
"Sumqayıt"ın oynayan məşqçisi: "Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında yaxşı çıxış etdik"Komanda
12:30
Azərbaycanda 2019-2024-cü il istehsalı olan taksilərin sayı 13 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur
12:26
Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıbMaliyyə
12:25
Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİBHadisə
12:20
ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcəkXarici siyasət
12:19
Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"Futbol
12:19