Главный тренер "Нефтчи" выразил соболезнования итальянским соотечественникам

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин выразил соболезнования семьям погибших в результате обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя.

В заявлении Report, 53-летний специалист пожелал терпения своим соотечественникам и скорейшего выздоровления раненым: "От себя лично и от имени своей семьи выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате обрушения автомобильного моста в городе Генуя, желаю им терпения и скорейшего выздоровления раненым".

Отметим, что число погибших в результате обрушения 14 августа автомобильного моста в итальянском городе Генуя достигло 38 человек, десятки людей получили ранения.