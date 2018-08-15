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    Главный тренер "Нефтчи" выразил соболезнования итальянским соотечественникам

    Он пожелал раненым скорейшего выздоровления

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин выразил соболезнования семьям погибших в результате обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя.

    В заявлении Report,  53-летний специалист пожелал терпения своим соотечественникам и скорейшего выздоровления раненым: "От себя лично и от имени своей семьи выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате обрушения автомобильного моста в городе Генуя, желаю им терпения и скорейшего выздоровления раненым".

    Отметим, что число погибших в результате обрушения 14 августа автомобильного моста в итальянском городе Генуя достигло 38 человек, десятки людей получили ранения.

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