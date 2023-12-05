Главный тренер "Манчестер Юнайтед" теряет доверие игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг постепенно теряет доверие игроков, которые разочарованы действиями нидерландского специалиста.
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Согласно источнику, почти половина команды перестала поддерживать нидерландского специалиста.
Корень проблемы кроется в стиле управления тен Хага, который не находит отклика у игроков. Они выразили недовольство текущим стилем игры, тренировочным процессом, а также затянувшимся конфликтом тренера с Джейдоном Санчо. Игроков "красных дьяволов" беспокоит отстранение Санчо, который вынужден тренироваться отдельно от главной команды.
футболисты также считают, что тренировочный процесс включает в себя излишнее количество беговых упражнений. Наиболее опытные представители "МЮ" высказали тен Хагу свое мнение о ситуации и отметили, что он мог бы лучше управлять командой и быть более гибким.
Тен Хаг принял руководство "Манчестер Юнайтед" в прошлом году. В текущем сезоне команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.