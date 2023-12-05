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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" теряет доверие игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" теряет доверие игроков Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг постепенно теряет доверие игроков, которые разочарованы действиями нидерландского специалиста.
Футбол
5 декабря 2023 г. 05:05
Главный тренер Манчестер Юнайтед теряет доверие игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг постепенно теряет доверие игроков, которые разочарованы действиями нидерландского специалиста.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, почти половина команды перестала поддерживать нидерландского специалиста.

Корень проблемы кроется в стиле управления тен Хага, который не находит отклика у игроков. Они выразили недовольство текущим стилем игры, тренировочным процессом, а также затянувшимся конфликтом тренера с Джейдоном Санчо. Игроков "красных дьяволов" беспокоит отстранение Санчо, который вынужден тренироваться отдельно от главной команды.

футболисты также считают, что тренировочный процесс включает в себя излишнее количество беговых упражнений. Наиболее опытные представители "МЮ" высказали тен Хагу свое мнение о ситуации и отметили, что он мог бы лучше управлять командой и быть более гибким.

Тен Хаг принял руководство "Манчестер Юнайтед" в прошлом году. В текущем сезоне команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Версия на азербайджанском языке Sky Sports: “Mançester Yunayted”in futbolçuları baş məşqçilərinin hərəkətlərindən məyusdurlar

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