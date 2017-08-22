Главный тренер "Копенгагена": Мы сделаем все возможное для завоевания путевки в групповой раунд

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Мы являемся командой, обладающей историей и опытом в еврокубках. Хотя у нас нет новых игроков, мы завтра можем достичь желаемого. На предыдущих этапных матчах с "Вардаром" мы увидели, что можем справиться с этой важной задачей".

Как передает Report, об этом на проведенной до ответного матча в этапе "плей-офф" Лиги чемпионов с "Карабахом" пресс-конференции заявил главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен.

По словам 49-летнего специалиста, в случае, если "Копенгаген" не сможет обыграть "Карабах", клуб продолжит борьбу в групповом раунде Лиги Европы: "Мы сделаем все возможное для завоевания путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. На данный момент это - единственное, о чем мы думаем".

Отметим, что ответный матч "Копенгагена" с "Карабахом" пройдет 23 августа на стадионе "Parken" в датской столице. Встреча начнется в 22:45 по бакинскому времени. Организованная на прошлой неделе в Баку встреча завершилась победой "Карабаха" (1:0).