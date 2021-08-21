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Главный тренер "Кешли": Мы начали свое выступление на чемпионате неуспешно

Главный тренер "Кешли": Мы начали свое выступление на чемпионате неуспешно В первом тайме игроки "Кешли" не смогли показать желаемый уровень игры, а во втором тайме столкнулись с давлением со стороны противника - игроков "Габалы"
Футбол
21 августа 2021 г. 22:08
Главный тренер Кешли: Мы начали свое выступление на чемпионате неуспешно

В первом тайме игроки "Кешли" не смогли показать желаемый уровень игры, а во втором тайме столкнулись с давлением со стороны противника - игроков "Габалы".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после матча с "Габалой" сказал главный тренер клуба "Кешля" Санан Гурбанов. Матч прошел в рамках II тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы начали свое выступление на чемпионате неуспешно. В домашней игре в рамках первого тура мы проиграли и хотели победить у "Габалы" во время выездной игры", - сказал он.

По его словам, впереди ожидается длительная пауза, что позволит клубу собраться с силами.

Он также прокомментировал инцидент с красной карточкой. Так, С.Гурбанов отметил, что футболист "Габалы" толкнул в спину одного из игроков клуба, а судья не увидел нарушения. Это разозлило Шахрияра Алиева, что и стало причиной красной карточки.

"Не хочу много говорить о судействе. Надо пересмотреть этот эпизод. Мне кажется, что Шахрияра Алиева толкнул один из футболистов противника", - добавил он.

Напомним, что матч "Габала" - "Кешля" стал первой игрой II тура Премьер-лиги Азербайджана. Матч завершился победой "Габалы" со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке "Keşlə"nin baş məşqçisi: "Çempionatın startı bizim üçün ürəkaçan deyil"

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