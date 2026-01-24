Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026
Футбол
- 24 января, 2026
- 05:23
Главный тренер миланского "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба на своей странице в социальной сети X.
"Тренер "нерадзурри" официально стал факелоносцем Олимпийских игр 2026 года", - говорится в сообщении.
Последние новости
05:23
Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026Футбол
04:46
В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с ПентагономДругие страны
04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит АзербайджанВнешняя политика
04:04
Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму АлиевуДругие страны
03:59
Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 годаЭнергетика
03:20
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
02:43
Нидерланды не примут участие в Совете мираДругие страны
02:16
США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в НигерииДругие страны
02:13