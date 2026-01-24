Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026

Главный тренер миланского "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба на своей странице в социальной сети X.

"Тренер "нерадзурри" официально стал факелоносцем Олимпийских игр 2026 года", - говорится в сообщении.