İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "İnter"in baş məşqçisi Kristian Kivu 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 06:18
    İnterin baş məşqçisi Kristian Kivu 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq

    Milanın "İnter" klubunun baş məşqçisi Kristian Kivu Milan və Kortina d Ampezzo şəhərlərində keçiriləcək 2026-cı ilin Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İtaliya klubunun mətbuat xidməti özünün "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yayıb.

    "Nerazzurri"nin məşqçisi rəsmi olaraq 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq", - açıqlamada bildirilir.

    Baş məşqçi Olimpiya oyunları məşəl
    Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026

    Son xəbərlər

    06:18

    "İnter"in baş məşqçisi Kristian Kivu 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq

    Futbol
    05:57

    Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişləri artıb

    Digər ölkələr
    05:26

    "Brent" neftin qiyməti 14 yanvardan sonra ilk dəfə 66 dolları keçib

    Energetika
    05:07

    Niderland Sülh Şurasına qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    04:37

    ABŞ Nigeriyada 177 xristianın qaçırılmasından narahatdır

    Digər ölkələr
    04:12

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    04:09

    Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    03:47

    Kanadanın bir əyaləti Britaniya tacını gerbindən çıxarıb

    Digər ölkələr
    03:30

    ABŞ Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti