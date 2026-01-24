"İnter"in baş məşqçisi Kristian Kivu 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq
Futbol
- 24 yanvar, 2026
- 06:18
Milanın "İnter" klubunun baş məşqçisi Kristian Kivu Milan və Kortina d Ampezzo şəhərlərində keçiriləcək 2026-cı ilin Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İtaliya klubunun mətbuat xidməti özünün "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yayıb.
"Nerazzurri"nin məşqçisi rəsmi olaraq 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq", - açıqlamada bildirilir.
