    Главный тренер "Атлетик": "Карабах" — очень хорошая команда

    Футбол
    • 21 октября, 2025
    • 17:34
    Главный тренер Атлетик: Карабах — очень хорошая команда

    Главный тренер испанского клуба "Атлетик" Эрнесто Вальверде высоко оценил уровень азербайджанского "Карабаха" перед матчем третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, на пресс-конференции специалист отметил, что их ждет сложный матч с хорошей командой.

    "Карабах" приезжает в Испанию, имея шесть очков, и это говорит о том, что они на хорошем уровне. Конечно, наша цель - победить, но нас ждет сложный матч. "Карабах" - очень хорошая команда", - сказал Вальверде.

    Комментируя появившиеся ранее в СМИ слова о якобы намерении его команды забить девять мячей, тренер подчеркнул: "Я никогда такого не говорил. Это было бы слишком. Мы хотим победить, это правда, пусть даже со счетом 1:0".

    Матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.

