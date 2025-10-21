Главный тренер "Атлетик": "Карабах" — очень хорошая команда

Главный тренер испанского клуба "Атлетик" Эрнесто Вальверде высоко оценил уровень азербайджанского "Карабаха" перед матчем третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на пресс-конференции специалист отметил, что их ждет сложный матч с хорошей командой.

"Карабах" приезжает в Испанию, имея шесть очков, и это говорит о том, что они на хорошем уровне. Конечно, наша цель - победить, но нас ждет сложный матч. "Карабах" - очень хорошая команда", - сказал Вальверде.

Комментируя появившиеся ранее в СМИ слова о якобы намерении его команды забить девять мячей, тренер подчеркнул: "Я никогда такого не говорил. Это было бы слишком. Мы хотим победить, это правда, пусть даже со счетом 1:0".

Матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.