Главный тренер "Партизани": "Я хорошо знаком с игрой "Карабаха"

"У нашей команды множество сильных сторон, противник же должен искать наши слабые места. У нас сильный коллектив, мы - чемпионы Албании, и гордимся этим. Команда выступает с нынешним составом уже много лет. Подготовительный период в Словении прошёл удачно".

Как передаёт Report, эти мысли высказал главный тренер албанского футбольного клуба "Партизани" Франко Лерда на пресс-конференции перед первым матчем с азербайджанским клубом "Карабах" в рамках I тура отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По словам итальянского специалиста, "Карабах" также является сильной командой.

"Я видел много матчей нашего соперника, хорошо знаком с их игрой. Они шесть раз к ряду становились чемпионами своей страны, и за них играют талантливые и сильные футболисты из Испании и Бразилии. К их силе нужно относиться с максимальным уважением", - отметил Лерда.

Он также заявил, что уверен в силе своей команды и ждёт от неё положительного результата. По его словам, итоговый результат будет виден на поле. Пятидесятидвухлетний главный тренер заявил, что думает не об общем счёте, а о первой игре.

"Ответная встреча будет зависеть от завтрашней игры. Поэтому, нужно настраиваться на первый матч", - заключил Лерда.

Отметим, что матч "Партизани" - "Карабах" состоится 10 июля на стадионе "Сельман Стермаси" и начнётся в 19:30 по Бакинскому времени.