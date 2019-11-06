Главный тренер "Наполи" проигнорировал пресс-конференцию после матча ЛЧ

Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти без объяснения причин не явился на пресс-конференцию и обязательное интервью для телевидения после матча Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".

Как сообщает Report со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, встреча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов во вторник в Неаполе завершилась со счетом 1:1.

Отмечается, что тренер и игроки покинули стадион сразу после матча. По данным издания, их поведение может быть вызвано напряженностью в отношениях с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который в последнее время вмешивался в тренировочный процесс.

"Наполи" идет на втором месте в группе Е Лиги чемпионов. Команда занимает седьмую позицию в таблице чемпионата Италии.