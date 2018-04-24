Германия официально подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Немецкий футбольный союз (ФСГ) подал в УЕФА заявку на проведение финальной стадии чемпионата Европы - 2024.

Как сообщает Report, сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне президент ФСГ Райнхард Гриндель вручил все необходимые документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

О желании провести чемпионат Европы 2024 года Германия объявила ещё в марте 2017 года, а сейчас официально подала свою заявку в преддверии крайнего срока, который наступит 27 апреля.

Напомним, что на проведение чемпионата Европы претендует и Турция. Футбольная федерация этой страны представит соответствующие документы в УЕФА на этой неделе.