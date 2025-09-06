Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев резко высказался за отставку Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Об этом передает корреспондент Report из Рейкьявика, где местная команда Исландии со счетом 5:0 разгромила азербайджанскую сборную в матче отбора на ЧМ-2026.

"Если главный тренер сборной Азербайджана не уйдет в отставку, то мы сами примем меры", - сказал генсек.

По его словам, это поражение - "неуважение Сантуша к азербайджанскому народу".

"Такое поражение недопустимо. Мы ждем отчета, он не смог подготовить команду к игре", - заявил Дж. Фараджуллаев.