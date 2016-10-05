Генсек АФФА удостоен награды в категории "Лидерство" премии Leaders Under 40 Awards - ВИДЕО

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов удостоен награды в категории "Лидерство" в сфере спорта ежегодной премии Leaders Under 40 Awards. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт премии.

Церемония награждения лауреатов этой премии состоялась накануне в Национальном музее истории в Лондоне.

Премия Leaders Under 40 Awards вручается ежегодно самым талантливым управленцам в мире спортивного бизнеса не старше 40 лет.

Как отмечается на сайте Leaders Under 40 Awards, Эльхан Мамедов реструктуризировал Федерацию футбола у себя в стране, утвердил долгосрочную стратегию развития футбола с привлечением большого количества молодежи и женского футбола, расширением футбольной инфраструктуры, которая сейчас используется национальными сборными, клубами премьер-лиги и УЕФА.

В целом, награда вручается по 5 номинациям – "Цифровые технологии", "Предпринимательство", "Лидерство", "Маркетинг и PR", "Продажи".