"Галатасарай" продлил контракт с главным тренером

Турецкий клуб "Галатасарай" заключил с главным тренером Фатихом Теримом новый контракт.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 66-летним специалистом заключено 2-летнее соглашение.
Главный тренер возглавит стамбульский клуб до 2022 года. Контракт также предусматривается продлить еще на три года.
Отметим, что Ф.Терим в декабре 2017 года в четвертый раз возглавил "Галатасарай". После этого клуб дважды становился победителем Суперлиги Турции и один раз - кубка страны.
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