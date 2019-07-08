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"Галатасарай" продлил контракт с главным тренером

"Галатасарай" продлил контракт с главным тренером

Турецкий клуб "Галатасарай" заключил с главным тренером Фатихом Теримом новый контракт.  

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 66-летним специалистом заключено 2-летнее соглашение. 

Главный тренер возглавит стамбульский клуб до 2022 года. Контракт также предусматривается продлить еще на три года. 

Отметим, что Ф.Терим в декабре 2017 года в четвертый раз возглавил "Галатасарай". После этого клуб дважды становился победителем Суперлиги Турции и один раз - кубка страны. 

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