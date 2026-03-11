"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
- 11 марта, 2026
- 00:43
Стамбульский "Галатасарай" одержал победу над английским "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, встреча "Рамс Парк" в Стамбуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 7-й минуте забил Марио Лемина.
Отметим, что ответная игра между командами состоится в ночь с 18 на 19 марта по бакинскому времени.
