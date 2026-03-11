Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    "Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 11 марта, 2026
    • 00:43
    Галатасарай обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

    Стамбульский "Галатасарай" одержал победу над английским "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, встреча "Рамс Парк" в Стамбуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    Единственный гол на 7-й минуте забил Марио Лемина.

    Отметим, что ответная игра между командами состоится в ночь с 18 на 19 марта по бакинскому времени.

    ФК "Галатасарай" ФК "Ливерпуль" Лига чемпионов УЕФА футбол
    Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" 1/8 final mərhələsinin ilk matçında "Liverpul"u məğlub edib
    Ты - Король

    Последние новости

    00:58

    Axios: США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

    Другие страны
    00:43

    "Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:40
    Фото

    В ООН представлен опыт Азербайджана в противодействии гендерному насилию

    Внешняя политика
    00:17

    Делегация Украины отбыла на Ближний Восток для обсуждения сделки по дронам

    Другие страны
    00:02

    КСИР: В небе над Ираном с начала американо-израильской операции нейтрализовано 104 дрона

    В регионе
    23:54

    Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-февраль упали на 47%

    В регионе
    23:42

    Генсек ООН: Иран имеет право на самооборону

    В регионе
    23:40

    В Иране раскрыли детали телефонного разговора Путина с Пезешкианом

    В регионе
    23:22
    Фото

    Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    Лента новостей