"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Стамбульский "Галатасарай" одержал победу над английским "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча "Рамс Парк" в Стамбуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте забил Марио Лемина.

Отметим, что ответная игра между командами состоится в ночь с 18 на 19 марта по бакинскому времени.