Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" 1/8 final mərhələsinin ilk matçında "Liverpul"u məğlub edib
Futbol
- 11 mart, 2026
- 00:07
Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında İngiltərənin "Liverpul" komandasına qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, İstanbuldakı "Rams Park" stadionunda baş tutan matç ev sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Yeganə qolu 7-ci dəqiqədə Mario Lemina vurub.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab oyunu martın 18-dən 19-na keçən gecə keçiriləcək.
Son xəbərlər
00:56
Ukrayna nümayəndə heyəti dron sazişinin müzakirəsi üçün Yaxın Şərqə yola düşübDigər ölkələr
00:31
Rusiya federal büdcəsinin neft-qaz üzrə gəlirləri yanvar-fevral aylarında 47 % azalıbRegion
00:20
Foto
BMT-nin iclasında qadınların zorakılıqdan müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanın təcrübəsi paylaşılıbXarici siyasət
00:07
Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" 1/8 final mərhələsinin ilk matçında "Liverpul"u məğlub edibFutbol
23:49
SEPAH: İran səmasında indiyədək 104 PUA zərərsizləşdirilibRegion
23:32
BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdurRegion
23:22
BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:05
Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıbRegion
23:02