Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" 1/8 final mərhələsinin ilk matçında "Liverpul"u məğlub edib

    Çempionlar Liqası: Qalatasaray 1/8 final mərhələsinin ilk matçında Liverpulu məğlub edib

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında İngiltərənin "Liverpul" komandasına qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, İstanbuldakı "Rams Park" stadionunda baş tutan matç ev sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Yeganə qolu 7-ci dəqiqədə Mario Lemina vurub.

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab oyunu martın 18-dən 19-na keçən gecə keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Mario Lemina Qalatasaray klubu Liverpul klubu 1/8 final
    "Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

