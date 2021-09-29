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"Габала" стартует в Юношеской лиги УЕФА

"Габала" стартует в Юношеской лиги УЕФА Сегодня клуб "Габала" U-19 выступит в Юношеской лиге УЕФА по футболу.
Футбол
29 сентября 2021 г. 08:08
Габала стартует в Юношеской лиги УЕФА

Сегодня клуб "Габала" U-19 выступит в Юношеской лиге УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, подопечные Фамиля Халилова встретятся с нидерландским АZ. Матч, который состоится на Габалинском городском стадионе, начнется в 17:00.

Напомним, что это четвертый старт «Габалы» в этом турнире. За три сезона «радары» сыграли с российским "Динамо" (0:2, 0:5), молдавским "Шерифом" (1:1, 3:1), немецкой "Гертой" (1:3, 0:1) и кипрским АПОЭЛ (1:1, 0:1).

Путь чемпионов

I этап, первая игра

29 сентября

17:00. "Габала" (Азербайджан) - AZ (Нидерланды)

Судья: Виктор Копиевский (Украина)

Габалинский городской стадион

Отметим, что ответный матч между этими командами состоится 19 октября.

Победитель пары встретится с сильнейшим поединка "Чихзереда" (Румыния) - "Анже" (Франция).

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəyə başlayır

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