"Габала" проиграла "Араз-Нахчывану" в 3-м туре Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 30 августа, 2025
- 22:36
"Габала" потерпела поражение от "Араз-Нахчыван" в гостевом матче 3-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Liv Bona Dea Arena, где проводится домашние игры нахчыванский клуб, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Ба-Муака Симакала (30-я минута) и Фелипе Сантос (33-я минута), единственный гол "Габалы" забил Адриэль Ба Лоуа (9-я минута).
Отметим, что в ранее состоявшихся матчах 3-го тура "Туран Товуз" победил "Нефтчи" (1:0), "Зиря" обыграла "Кяпаз" (5:0), а в матче "Сумгайыт" - "Шамахы" победитель не определился - 1:1.
Итоги тура будут подведены 31 августа.
Последние новости
23:50
Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес МакронуДругие страны
23:38
Пожар на рынке Волгограда ликвидирован - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
23:35
В Гяндже три человека пострадали в ДТППроисшествия
23:23
В TƏBİB сообщили о состоянии мужчины, получившего ножевые ранения в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:19
Эрдоган отбыл с визитом в КитайВ регионе
23:14
NYT: Израиль в июне ликвидировал иранских командиров, отследив их через телефонДругие страны
22:59
В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого домаДругие страны
22:40
Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человекДругие страны
22:36