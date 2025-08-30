    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    "Габала" проиграла "Араз-Нахчывану" в 3-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 30 августа, 2025
    • 22:36
    Габала проиграла Араз-Нахчывану в 3-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    "Габала" потерпела поражение от "Араз-Нахчыван" в гостевом матче 3-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Liv Bona Dea Arena, где проводится домашние игры нахчыванский клуб, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Ба-Муака Симакала (30-я минута) и Фелипе Сантос (33-я минута), единственный гол "Габалы" забил Адриэль Ба Лоуа (9-я минута).

    Отметим, что в ранее состоявшихся матчах 3-го тура "Туран Товуз" победил "Нефтчи" (1:0), "Зиря" обыграла "Кяпаз" (5:0), а в матче "Сумгайыт" - "Шамахы" победитель не определился - 1:1.

    Итоги тура будут подведены 31 августа.

    "Qəbələ" Naxçıvan təmsilçisinə məğlub olub

