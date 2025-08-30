"Габала" проиграла "Араз-Нахчывану" в 3-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес Макрону Другие страны

Пожар на рынке Волгограда ликвидирован - ОБНОВЛЕНО-2 Другие страны

В Гяндже три человека пострадали в ДТП Происшествия

В TƏBİB сообщили о состоянии мужчины, получившего ножевые ранения в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО-2 Происшествия

Эрдоган отбыл с визитом в Китай В регионе

NYT: Израиль в июне ликвидировал иранских командиров, отследив их через телефон Другие страны

В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома Другие страны

Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человек Другие страны