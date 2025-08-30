"Qəbələ" Naxçıvan təmsilçisinə məğlub olub
30 avqust, 2025
- 22:26
"Qəbələ" Misli Premyer Liqasının III turunda səfərdə "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, "Liv Bona Dea Arena"da baş tutan görüş Naxçıvan təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Elmar Baxşıyevin rəhbərlik etdiyi komandada Ba-Muaka Simakala (30) və Felipe Santos (33) fərqlənib. "Qəbələ"nin yeganə qolunu Adriel Ba Loua () rəqib qapısından keçirib.
Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.
