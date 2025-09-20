"Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
- 20 сентября, 2025
- 19:04
"Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, встреча прошла на городском стадионе Габалы и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
Голы в составе "Габалы" забили Адриель Ба Лула (44-я минута) и Принс Овусу (59-я, 67-я минуты).
Таким образом, "Габала" набрала 4 очка, в то время как "Кяпаз" остается без очков.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имышлы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а "Зиря" одержала победу над "Шамахы" – 2:1.
