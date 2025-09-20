Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    "Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 20 сентября, 2025
    • 19:04
    Габала одолела Кяпаз в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    "Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла на городском стадионе Габалы и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    Голы в составе "Габалы" забили Адриель Ба Лула (44-я минута) и Принс Овусу (59-я, 67-я минуты).

    Таким образом, "Габала" набрала 4 очка, в то время как "Кяпаз" остается без очков.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имышлы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а "Зиря" одержала победу над "Шамахы" – 2:1.

    Премьер-лиги Азербайджана футбол Кяпяз Габала
