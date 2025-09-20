İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Premyer Liqa: "Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2025
    • 18:56
    Premyer Liqa: Qəbələ Kəpəzə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının V turunun növbəti oyununda "Kəpəz" səfərdə "Qəbələ" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan matçda ev sahibləri 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Qolları Adriel Ba Loula (44) və Prins Ovusu (59, 67) vurublar.

    "Qəbələ" xallarının sayını 4-ə çatdırıb. "Kəpəz" isə xalsızdır.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı 3:0, "Zirə" isə "Şamaxı"nı 2:1 hesabı ilə üstələyib.

    "Kəpəz" klubu "Qəbələ" - "Kəpəz" Azərbaycan futbolu Premyer Liqa
