​Футбольный матч в Британии побил рекорд по просмотрам

Встреча 30-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем" (0:0) привлекла внимание рекордного количества зрителей в Англии.

Как передает Report, об этом журналист Associated Press Роб Харрис сообщает в Twitter.

Так, стало известно, что на пике трансляцию матча на телеканалах Sky смотрело около 5,5 млн жителей Великобритании, а в среднем – 5 млн, что является рекордными показателями показов футбольных матчей в стране. Сообщается, что более половины зрителей являлись обладателями платной подписки – около 3,1 млн человек, а ещё 1,9 млн были подключены посредством общедоступного эфира.

Предыдущий рекорд в Великобритании принадлежал манчестерскому дерби, состоявшемуся в 2012 году. Тогда на пике было зафиксировано 4,4 млн зрителей.