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Футбольные рефери Азербайджана прошли тест на COVID-19

​Футбольные рефери Азербайджана прошли тест на COVID-19

Получившие назначения на матчи Премьер-лиги Азербайджана рефери прошли тест на коронавирус (COVID-19).

Как сообщает Report, при организации Национальной ассоциации они прошли обследование в футбольной академии АФФА.

Отметим, что 13 марта Премьер-лига Азербайджана была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Ранее Профессиональная футбольная лига объявила, что в случае завершения карантинного режима 21 мая планируется восстановление I Дивизиона, а 23 мая - Премьер-лиги. Однако продление карантинного режима до 31 мая отменило эти планы, запрет на футбол остался в силе.

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