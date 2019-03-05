Футболистка сборной США тренируется на шестом месяце беременности

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Нападающая женского футбольного клуба "Орландо Прайд" и сборной США Сидни Леру тренируется на шестом месяце беременности.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport Mediaset, 29-летняя спортсменка является женой форварда "Орландо Сити" Доминика Дуайера.

"Я тренируюсь, избегая физического контакта и любой опасности для ребенка", - сказала Леру.

"Работаю только с мячом и не слишком интенсивно. Кто лучше меня знает, что я могу и не могу делать со своим телом? Не думала, что буду тренироваться на шестом месяце беременности, но вот так получилось", - заявила она.

Отметим, что Сидни Леру считается одной из основных футболисток сборной США. В 2015 году вместе со сборной она стала победительницей чемпионата мира.