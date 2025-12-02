Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Футболистка "Барселоны" пропустит до пяти месяцев из-за перелома ноги

    Футбол
    • 02 декабря, 2025
    • 22:25
    Футболистка "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати пропустит около пяти месяцев после перелома ноги.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

    Согласно информации, трехкратная обладательница "Золотого мяча" перенесла операцию в связи с переломом левой малоберцовой кости и начала процесс восстановления.

    Отметим, что 27-летняя футболистка провела всю свою карьеру в "Барселоне". В составе каталонского клуба она стала обладательницей Кубка Короля (7 раз), Ла Лиги (6 раз), Суперкубка Испании (5 раз) и Лиги чемпионов УЕФА (3 раза). Бонмати в составе сборной Испании стала чемпионкой мира в 2023 году и чемпионкой Европы в 2025 году.

