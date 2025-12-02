"Barselona"nın ağır zədə alan qadın futbolçusunun sıradan çıxdığı müddət bəlli olub
"Barselona"nın və İspaniyanın qadınlardan ibarət millisinin yarımmüdafiəçisi Aitana Bonmati 5 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Millinin düşərgəsində olarkən, məşq zamanı sol fibulasını sındıran futbolçu əməliyyat olunub.
Qeyd edək ki, 27 yaşlı futbolçu bütün karyerasını "Barselona"da keçirib. O, Kataloniya klubunun heyətində Kral Kubokunun (7 dəfə), La Liqanın (6 dəfə), İspaniya Superkubokunun (5 dəfə) və UEFA Çempionlar Liqasının (3 dəfə) qalibi adını qazanıb. A.Bonmati İspaniya millisinin heyətində 2023-cü ildə dünya çempionu, 2025-ci ildə isə Avropa çempionu olub. O, "Qzıl top" mükafatının 3 qat qalibidir.
