Футболист сборной Азербайджана: В обеих играх мы хотим победить

"Мы ждем одного. В обеих играх мы хотим победить".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров сказал сайту Freiepresse.de, говоря о встречах с Венгрией и Словакией в рамках отборочного этапа к Евро-2020.

29-летний нападающий подчеркнул возможность получения хорошего результата в обеих играх: "Играть в Баку сложно для любого соперника. Кроме того, в нашей группе есть сложная и такая же успешная сборная Уэльса".

Носящий форму "Aue" 2-й Бундеслиги Германии игрок рассказал о своем клубе. Он сказал, что клуб борется, чтобы остаться в этой лиге: "Так будет и в будущем сезоне. У нас будет дорога с подъемами и спусками. Я никогда так не волновался за свою карьеру. Это футбол. Я надеюсь, что будущий сезон будет еще успешнее для команды. Нас ждет сильная лига вместе с "Гамбургом" и "Штутгартом". Я надеюсь, что коллектив усилится в правильной форме. Болельщики могут быть уверены, что мы будем бороться всегда".

Отметим, что сборная Азербайджана проведет игру против сборной Венгрии 8 июня, сборной Словакии – 11 июня. Обе игры состоятся на Bakcell Arena.