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    Футболист сборной Словакии: Азербайджан будет не очень-то легким соперником

    Мы постараемся завершить группу на втором месте

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Мы попали в очень интересную группу. Особенно я бы отметил дерби с Венгрией".

    Как сообщает Report, об этом в интервью местному изданию profutbal.sk сказал футболист сборной Словакии Альберт Руснак, оценивая соперников отборочного этапа чемпионата Европы 2020. 

    24-летний атакующий полузащитник, выступающий в МЛС в составе американского "Реал Солт Лейк", отметил и другие команды: "Фаворит в группе Хорватия, сборная Уэльса тоже сильная. Полагаю, Азербайджан тоже будет не очень-то легким соперником. Я думаю, у нас есть шанс продвинуться. Мы постараемся завершить группу на втором месте".

    Руснак оценил малое количество товарищеских матчей в период отборочного этапа как положительный момент: "Все встречи будут носить официальный характер и это положительный момент для нас".

    Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Словакии 11 июня дома и 19 ноября на выезде. Приглашенный в сборную с 2016 года Руснак забил 3 гола в 15 играх.

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