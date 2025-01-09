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Футболист сборной Азербайджана признан лучшим полузащитником Европы

Футболист сборной Азербайджана признан лучшим полузащитником Европы 14:54
Футбол
9 января 2025 г. 15:35
Футболист сборной Азербайджана признан лучшим полузащитником Европы

Член сборной Азербайджана по мини-футболу и игрок команды "Бирбаша Бакы" Эльвин Ализаде признан лучшим полузащитником Европы в 2024 году.

В комментарии Report футболист выразил свою радость и отметил, что эта награда для него была ожидаемой.

Игрок подчеркнул, что хорошо выступил в Лиге чемпионов, а также неплохо играл на чемпионатах мира и Европы.

Ализаде добавил, что намерен выиграть чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в Азербайджане (21 мая - 1 июня 2025 года).

"Мы одни из четырех претендентов на чемпионство", - сказал он.

Полузащитник также отметил, что "Бирбаша Бакы" имеет высокие шансы на участие в Лиге Чемпионов и в этом сезоне.

Отметим, что ранее другой игрок сборной Азербайджана - Вусал Исаев был признан лучшим защитником Европы 2024 года.

Напомним, что команда "Бирбаша Бакы" выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне, который проходил в столице Польши Варшаве.

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Версия на азербайджанском языке Avropanın ən yaxşı yarımmüdafiəçisi seçilən azərbaycanlı: “Qalib olacağımı gözləyirdim”

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