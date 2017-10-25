Футболист сборной Азербайджана подвергся внутриклубному наказанию в Германии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, играющий за выступающий во второй Бундеслиге Германии клуб "Эрцгебирге Ауэ", подвергся внутриклубному наказанию.

Как сообщает Report, об этом рассказал Bild главный тренер команды Ханнес Древс.

Он отметил, что 27-летний нападающий должен уметь контролировать себя. По мнению главного тренера, если бы "Эрцгебирге Ауэ" в домашней игре XI тура против "Регенсбурга" проиграл вместо победы со счетом 1:0, Назаров превратился бы в объект осуждения: "Мы оштрафовали Назарова. Это был глупый поступок из-за эмоций. Он должен контролировать себя. Мы должны радоваться, что победили, если бы проиграли, этот поступок был бы раздражающим".

Напомним, что на 20-й минуте матча, в котором клуб Назарова одержал победу со счетом 1:0, во время аута игрок умышленно ударил мячом по голове футболиста команды-соперницы.

После этого поступка его выгнали с игрового поля. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал футболиста на 3 матча, а клуб был оштрафован на 3 000 евро.

Отметим, что имеющий после 11-ти матчей на счету 16 очков клуб "Эрцгебирге Ауэ" находится на 8-й ступени турнирной таблицы.