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Report Georgia

Футболист "Нефтчи": Верю, что будем играть еще лучше 

Футболист "Нефтчи": Верю, что будем играть еще лучше  "После долгого перерыва трудно снова выходить на поле"
Футбол
22 августа 2020 г. 16:03
Футболист Нефтчи: Верю, что будем играть еще лучше 

"Я давно не забивал два гола в одной игре. Это также будет хорошей мотивацией для будущих голов в предстоящих встречах. Но главное - победа команды, а не то, кто забивает голы". 

Как сообщает Report, такое мнение высказал футболист "Нефтчи" Намик Алескеров, говоря о домашнем матче первого тура Премьер-лиги, в котором они обыграли "Сабаиль" со счетом 2:1. 

25-летний полузащитник отметил, что отсутствие болельщиков на трибунах создает им трудности: "Мы чувствуем их поддержку. Это дает нам дополнительную силу. Естественно, после долгого перерыва трудно снова выходить на поле. Мы еще не полностью готовы. Я верю, что мы будем играть еще лучше".

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Шкупи" состоится 27 августа на "Bakcell Arena" и начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin futbolçusu: "İnanıram ki, daha yaxşı oynayacağıq"

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