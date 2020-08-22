Футболист "Нефтчи": Верю, что будем играть еще лучше

"После долгого перерыва трудно снова выходить на поле"

"Я давно не забивал два гола в одной игре. Это также будет хорошей мотивацией для будущих голов в предстоящих встречах. Но главное - победа команды, а не то, кто забивает голы".

Как сообщает Report, такое мнение высказал футболист "Нефтчи" Намик Алескеров, говоря о домашнем матче первого тура Премьер-лиги, в котором они обыграли "Сабаиль" со счетом 2:1.

25-летний полузащитник отметил, что отсутствие болельщиков на трибунах создает им трудности: "Мы чувствуем их поддержку. Это дает нам дополнительную силу. Естественно, после долгого перерыва трудно снова выходить на поле. Мы еще не полностью готовы. Я верю, что мы будем играть еще лучше".

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Шкупи" состоится 27 августа на "Bakcell Arena" и начнется в 20:00.