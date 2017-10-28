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    Футболист "Нефтчи" сравнил игру с "Сумгайытом" с финалом

    Уго Баргас: Тарлан Ахмедов вернул мотивацию, веру в собственные силы в команде

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня "Нефтчи" проведет открытую тренировку перед игрой с "Сумгайытом" в рамках X тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, открытая тренировка состоится на Bakcell Arena.

    Футболист Уго Баргас рассказал журналистам о значимости встречи: "Можно сказать, что все матчи проходят трудно. Все мы серьезно готовимся к матчу. Завтра мы проведём очередной финальный матч. С каждой игрой в команде уверенность в себе возрастает. Верим, что добьемся положительного результата в игре с "Сумгайытом".

    Французский нападающий также рассказал о преимуществах нынешнего главного тренера Тарлана Ахмедова: "У каждого главного тренера есть своя философия. Тарлан Ахмедов вернул мотивацию, веру в собственные силы в команде. Это является одним из важнейших факторов".

    Отметим, что 29 октября состоится встреча "Нефтчи" - "Сумгайыт", которая начнется в 18:00.

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