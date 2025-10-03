Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Футболист "Карабаха": Стать автором лучшего гола дня в Лиге чемпионов – особое чувство

    Футбол
    • 03 октября, 2025
    • 17:26
    Футболист Карабаха: Стать автором лучшего гола дня в Лиге чемпионов – особое чувство

    Футболист "Карабаха" Эммануэль Аддаи прокомментировал свою победу по итогам голосования среди болельщиков за лучший гол во втором игровом дне Лиги чемпионов УЭФА.

    В комментарии Report он отметил, что очень рад отличиться в матче против датского "Копенгагена":

    "Стать автором лучшего гола дня в Лиге чемпионов – особое чувство и большая честь. Хочу поблагодарить тренерский штаб, товарищей по команде и наших болельщиков за поддержку".

    Отметим, что "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Аддаи забил второй гол за свою команду.

    Эммануиль Аддаи ФК "Карабах"
    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Çempionlar Liqasında günün ən yaxşı qolunun müəllifi olmaq xüsusi hissdir"
    Qarabag footballer: Scoring Champions League goal of the day is a special feeling

