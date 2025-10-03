Футболист "Карабаха": Стать автором лучшего гола дня в Лиге чемпионов – особое чувство
Футбол
- 03 октября, 2025
- 17:26
Футболист "Карабаха" Эммануэль Аддаи прокомментировал свою победу по итогам голосования среди болельщиков за лучший гол во втором игровом дне Лиги чемпионов УЭФА.
В комментарии Report он отметил, что очень рад отличиться в матче против датского "Копенгагена":
"Стать автором лучшего гола дня в Лиге чемпионов – особое чувство и большая честь. Хочу поблагодарить тренерский штаб, товарищей по команде и наших болельщиков за поддержку".
Отметим, что "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Аддаи забил второй гол за свою команду.
Последние новости
17:51
Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГИндивидуальные
17:45
Эрдоган поздравил страны ОТГ с 16-ой годовщиной подписания Нахчыванского соглашенияВ регионе
17:44
Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободыВ регионе
17:43
Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"Финансы
17:40
Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатовПромышленность
17:40
Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в ДаниюВнешняя политика
17:40
Оба пилота погибли при крушении Ан-2 в Красноярском крае - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
17:34
В Азербайджане урегулированы цены 187 лекарствЗдоровье
17:31