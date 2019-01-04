Футболист "Карабаха" стал победителем турнира по бадминтону

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Карабах" Якуб Жезничак у себя на родине в Польше принял участие в турнире по бадминтону.

Как сообщает Report, 33-летний защитник стал победителем соревнования внутри страны. Поделившись в соцсети фотографией с пьедестала почета, Жезничак подписал ее "Еще один кубок для моей коллекции".

Отметим, что Якуб Жезничак выступает в "Карабахе" с 6 июля 2017 года. Находящаяся в настоящее время на отдыхе агдамская команда с целью подготовки ко второй половине сезона 9 января соберётся в турецкой Анталье.