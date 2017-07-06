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    Клуб "Карабах" подписал двухлетний контракт с польским футболистом Якубом Жезничаком

    Польский центральный защитник выступит в Карабахе под номером 52

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" узаконил отношения с польским футболистом Якубом Жезничаком.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамский представитель подписал двухгодичный контракт с 30-летним центральным защитником.

    Он выступит в "Карабахе" под номером 52.

    Отметим, что Якуб Жезничак начал профессиональную карьеру в 2003 году в польском Vidzev Lodz, через год совершил трансфер в клуб "Легия". Последние 13 лет он провел в данном клубе, капитаном которого являлся.

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