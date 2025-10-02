Футболист "Карабаха" номинирован на звание автора лучшего гола недели вместе с Холанном

Гол футболиста "Карабаха" Эммануэля Аддаи номинирован на звание лучшего в Лиге чемпионов УЕФА на этой неделе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации.

24-летний нападающий отличился в матче II тура, в котором они обыграли датский "Копенгаген" в Баку. Форвард забил второй гол "Карабаха".

Помимо Аддаи, номинированы Эрлинг Холанн из английского клуба "Манчестер Сити", Джордан Тезе из "Монако" и Исмаэль Сайбари из нидерландского ПСВ.

Отметим, что "Карабах" обыграл "Копенгаген" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.