"Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir
Futbol
- 02 oktyabr, 2025
- 11:23
"Qarabağ"ın futbolçusu Emmanuel Addainin qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı adına namizəddir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa futbol qurumunun rəsmi saytı məlumat yayıb.
24 yaşlı hücumçu Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopenhagen"ə qalib gəldikləri II turun matç;nda fərqlənib. Forvard "köhlən atlar"ın ikinci qoluna imza atıb.
Addaidən başqa, İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan Erlinq Holann, "Monako"dan Cordan Teze, Niderland təmsilçisi PSV-dən İsmael Saibari də namizəddir.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda "Kopenhagen"i 2 cavabsız qolla üstələyib.
