İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Qarabağın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    "Qarabağ"ın futbolçusu Emmanuel Addainin qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı adına namizəddir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa futbol qurumunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

    24 yaşlı hücumçu Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopenhagen"ə qalib gəldikləri II turun matç;nda fərqlənib. Forvard "köhlən atlar"ın ikinci qoluna imza atıb.

    Addaidən başqa, İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan Erlinq Holann, "Monako"dan Cordan Teze, Niderland təmsilçisi PSV-dən İsmael Saibari də namizəddir.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda "Kopenhagen"i 2 cavabsız qolla üstələyib.

    Emmanuel Addai Erling Holand UEFA Çempionlar Liqası həftənin qolu
    Футболист "Карабаха" номинирован на звание автора лучшего гола недели вместе с Холанном

    Son xəbərlər

    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti