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    Футболист испанского клуба перенес инсульт

    23-летний полузащитник доставлен в больницу

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Футболист испанского "Реал Сосьедад" Лука Сангальи перенес инсульт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний полузащитник был немедленно доставлен в больницу. 

    Сейчас игрок находится под наблюдением врачей, о его состоянии клуб сообщит в ближайшее время.

    Отметим, что в нынешнем сезоне Л.Сангальи принял участие в шести матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. "Реал Сосьедад" после 10 туров занимает 12-е место в турнирной таблице первенства Примеры. 

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