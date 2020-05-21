Футболист "Габалы" о трансфере в "Сабах"

Амин Сейдиев https://report.az/storage/news/1c60fbdd47c631abf9773d1d4342c572/04aae4f7-c3ea-4381-9e00-44038cb081d4_292.jpg

"На расставание с клубом согласились и команда, и я".

Об этом Report сказал футболист "Габалы" Амин Сейдиев, комментируя свой переход в "Сабах".

22-летний защитник сообщил, что несмотря на то, что у него имеется контракт с представителем района, он решился на уход. Однако он не назвал причины ухода из клуба, воспитавшего его.

Сейдиев подчеркнул, что несмотря на переход в "Сабах", в случае восстановления Премьер-лиги сделает все возможное для "Габалы": "Мы, как команда, сделаем все возможное, чтобы подняться на верхние ступени. Мы не хотим завершать сезон на 8-м месте".

Защитник отметил, что несмотря на переход в столичный клуб, в "Габале" не будет проблем с мотивацией: "Я буду таким же, как и всегда. Потому что я все еще игрок "Габалы". Ничего не изменится. Мои знакомые знают, что это не скажется на мне. Я будут делать все возможное".

Игрок добавил, что после того, как он проявит себя в "Сабахе", намерен продолжить карьеру за пределами страны: "Я бы хотел в скорейшее время выступать за пределами страны. Время покажет".

Отметим, что Амин Сейдиев перейдет в "Сабах" после сезона 2019/2020. Он подписал со столичным клубом 3-летний контракт.