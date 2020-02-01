​Футболист "Фенербахчи" пришел к соглашению с "Карабахом"

Футболист турецкого клуба "Фенербахче" Алпер Потук, по всей видимости, продолжит карьеру в "Карабахе".

Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, агдамский клуб близок к заключению соглашения с 28-летним полузащитником.

Переговоры уже состоялись и достигнута договоренность по определенным вопросам.

В информации отмечается, что вопреки намерению "Фенербахче" отдать Алпера в аренду "Ризеспору", сам футболист хочет выступать за "Карабах".

Отмечается, что азербайджанский клуб намерен добиться выплаты части зарплаты футболиста со стороны "Фенербахчи", учитывая, что позади уже половина сезона. Алпер Потук зарабатывает 1,2 млн евро в год. В случае договоренности с "Карабахом" в конце сезона агдамский клуб получит право единовременного трансфера.

Отметим, что Алпер Потук выступает в составе "Фенера" с 2013 года. В его активе 12 голов в 152 матчах.