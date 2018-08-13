Футболист БАТЭ: "Карабах" может создать обманчивое впечатление

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ "Карабах" может создать обманчивое впечатление. Существует достаточное количество сильных футболистов и хороших легионеров".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист белорусского БАТЭ Станислав Драгун на пресс-конференции, организованной до ответного матча с "Карабахом" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

По словам 30-летнего полузащитника, в обеих частях в первом матче команда показала разную игру: "Все связано с психологическим фактором и давлением на игре в Баку. Стадион был переполнен. С подобной поддержкой "Карабах" не должен был проигрывать перед переполненными трибунами. К счастью, в счете мы прошли вперед. Хорошо, что мы одержали победу".

Отметим, что матч БАТЭ - "Карабах" начнется 14 августа в 21:00 по бакинскому времени.