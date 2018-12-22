Футбольный клуб "Keшля" расстался с 4 легионерами

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Состав "Keшля" покинули четыре иностранных футболиста.

Как сообщили Report в клубе, главный тренер Тарлан Ахмедов заявил, что не нуждается в услугах Эбрима Сохна, Баходира Насимова и Георгиоса Георгиадиса.

По взаимной договоренности контракты этих футболистов были расторгнуты. Принято решение о продлении контракта с легионером Херве Тчами.