Футбольный клуб "Keшля" расстался с 4 легионерами

https://report.az/storage/news/0c2dfae108185971dbd7f1eb5c5df43f/34b1fb67-4b94-4203-a84c-9434912996e2_292.jpg
Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Состав "Keшля" покинули четыре иностранных футболиста.
Как сообщили Report в клубе, главный тренер Тарлан Ахмедов заявил, что не нуждается в услугах Эбрима Сохна, Баходира Насимова и Георгиоса Георгиадиса.
По взаимной договоренности контракты этих футболистов были расторгнуты. Принято решение о продлении контракта с легионером Херве Тчами.
Təbriz QuliyevАвтор новости