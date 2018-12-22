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    Футбольный клуб "Keшля" расстался с 4 легионерами

    По взаимной договоренности контракты этих футболистов были расторгнуты

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Состав "Keшля" покинули четыре иностранных футболиста.

    Как сообщили Report в клубе, главный тренер Тарлан Ахмедов заявил, что не нуждается в услугах Эбрима Сохна, Баходира Насимова и Георгиоса Георгиадиса.

    По взаимной договоренности контракты этих футболистов были расторгнуты. Принято решение о продлении контракта с легионером Херве Тчами. 

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