В китайских средних школах футбол станет обязательным предметом

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Китая Си Цзинпин подготовил программу, направленную на развитие и повышение популярности футбола в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на The Economist, Си Цзинпин заявил, что данный шаг поможет китайской сборной получить путевку на чемпионат мира и одержать победу.

Согласно новшеству, футбол будет включен в школьную программу как обязательный предмет, до 2017 года около 20 тыс. школ будут обеспечены новыми площадками и базами. Этот шаг позволит выявить сотни тысяч новых футболистов. С другой стороны, в 2016 году, при поступлении в вузы, абитуриентам предоставится возможность сдать при желании экзамен по футболу.

Отметим, что в рейтинге ФИФА Китай стоит на 88 месте. Сборной страны лишь однажды, в 2002 году, удалось завоевать путевку на чемпионат мира.