Фуад Мусаев будет похоронен на Ясамальском кладбище

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Тело первого президента АФФА Фуада Мусаева будет доставлено этой ночью из Москвы в Баку. Как заявил Report бывший генеральный секретарь структуры Чингиз Исмайлов, церемония прощания с Ф. Мусаевым состоится 18 июня в мечети "Тезе Пир".

Тело покойного будет похоронено на Ясамальском кладбище рядом с родителями после джаназа-намаза, который совершат в 14:00.

Отметим, что Фуад Мусаев из-за проблем с почками скончался вчера в возрасте 79 лет. В 1992 - 2003 гг. он был президентом АФФА.