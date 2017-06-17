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    Фуад Мусаев будет похоронен на Ясамальском кладбище

    Церемония прощания с покойным состоится в мечети Тезе Пир

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Тело первого президента АФФА Фуада Мусаева будет доставлено этой ночью из Москвы в Баку. Как заявил Report бывший генеральный секретарь структуры Чингиз Исмайлов, церемония прощания с Ф. Мусаевым состоится 18 июня в мечети "Тезе Пир".

    Тело покойного будет похоронено на Ясамальском кладбище рядом с родителями после джаназа-намаза, который совершат в 14:00.

    Отметим, что Фуад Мусаев из-за проблем с почками скончался вчера в возрасте 79 лет. В 1992 - 2003 гг. он был президентом АФФА.

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