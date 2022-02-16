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Фриц Штухлик: "После Коллины я тоже не комментирую судейские решения"

Фриц Штухлик: "После Коллины я тоже не комментирую судейские решения" "После моих коллег по ФИФА и УЕФА Пьера-Луиджи Коллины и Роберто Розетти я тоже ни публично, ни посредством СМИ не комментирую судейские решения". Об этом в ответ на запрос Report заявил председатель судейского комитета АФФА Фриц Штухлик, прокомментиро
Футбол
16 февраля 2022 г. 16:25
Фриц Штухлик: После Коллины я тоже не комментирую судейские решения

"После моих коллег по ФИФА и УЕФА Пьера-Луиджи Коллины и Роберто Розетти я тоже ни публично, ни посредством СМИ не комментирую судейские решения".

Об этом в ответ на запрос Report заявил председатель судейского комитета АФФА Фриц Штухлик, прокомментировавший спорное решение главного судьи матча четвертьфинала Кубка Азербайджана между "Сабах" и "Нефтчи" Рявана Гамзазаде.

"Могу заверить вас в том, что на встречах с официальными лицами мы обсуждаем эпизоды любого матча", - добавил австрийский функционер.

Отметим, что в ответном матче 1/4 финала Кубка Азербайджана между "Сабах" и "Нефтчи" вспыхнул скандал. На 74-й минуте футболист "Сабаха" Алексей Исаев ударил грубо игравшего против него Эдди Исрафилова. После этого Исаев подошел к упавшему на поле Исрафилову и высказал ему свои претензии. К повздорившим футболистам тут же подскочили игроки обеих команд. Экс-голкипер "Нефтчи" Салахат Агаев, который в настоящее время является капитаном "Сабаха", толкнул защитника гостевой команды Воислава Станковича.

Арбитр встречи Ряван Гамзазаде наказал желтой карточкой футболистов "Сабаха" - Джой-Ленса Микелса, Михеила Эргемлидзе и Зураба Очигаву, протестовавшего против судейского решения. Главный тренер команды Мурад Мусаев, Алексей Исаев и Салахат Агаев были удалены с поля. Эдди Исрафилов получил желтую карточку за неспортивное поведение, а Самир Абасов - за нарушение правил технической зоны.
Встреча завершилась победой "Нефтчи" со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Frits Ştuxlik: "Kollinadan sonra mən də hakim qərarlarından danışmıram"

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