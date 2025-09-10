ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Футбол
    • 10 сентября, 2025
    • 22:37
    Французский вратарь Стив Манданда объявил о завершении карьеры

    Французский вратарь Стив Манданда объявил о завершении карьеры.

    Как передает Report, 40-летний голкипер сообщил об этом в интервью изданию L'Equipe.

    "Это решение далось мне нелегко. После некоторых раздумий я окончательно определился. Хотя у меня было много предложений, я отказался от всех", - сказал опытный вратарь.

    Последним клубом Манданды был "Ренн". В составе национальной сборной Франции он провел 35 матчей и помог команде завоевать золотые медали чемпионата мира 2018 года в России.

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

